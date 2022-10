Knast-Update: Abgespeckt und mit Job – so gut geht es Boris Becker hinter Gittern

Im April wurde Boris Becker zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Das, weil der einstige Tennisstar Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt hatte. Sechs von mindestens 15 Monaten hinter Gittern hat er nun bereits durch. Auch die restliche Zeit könnte für den einstigen Tennisstar wie im Flug vergehen. Wie die Bild-Zeitung in Erfahrung gebracht haben will, soll es dem 54-Jährigen in Huntercombe, einer Haftanstalt mit niedriger Sicherheitsstufe, nämlich blendend gehen.