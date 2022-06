Luxemburg: Abi-Prüfungen in Esch fällt wegen Stromausfall fast aus

Die Schüler der Sektion Mathematik-Informatik sind am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr am Lycée de garçons d'Esch (LGE) einer ordentlichen Portion Stress ausgesetzt worden, auf die sie wohl hätten verzichten können. Als sie gerade dabei waren, ihre Mathematik-Informatik-Prüfung zu schreiben, geriet der offizielle Zeitplan durch einen Stromausfall durcheinander. «Es war die einzige Prüfung am Vormittag, bei der ein Computer verwendet werden musste», berichtet Marc Michely, stellvertretender Direktor des LGE. «Unseren Informationen zufolge sollte der Stromausfall nicht lange dauern, weshalb wir uns für die Option entschieden, die Kandidaten warten zu lassen».