Weitere Schiffe identifiziert : Abramowitsch tarnt seine Milliarden-Dollar-Flotte

Offenbar besitzt der Putin nahestehende Oligarch Roman Abramowitsch nicht nur zwei, sondern sogar fünf Jachten: Die Besitzverhältnisse der edlen Schiffe waren bislang bestens verschleiert.

So stieß ein Team aus vier Journalistinnen und Journalisten etwa auf die 55 Meter lange Jacht «Halo» und die 67 Meter lange «Garçon», ein Versorgungsschiff. Beide liegen derzeit in Antigua vor Anker – und bei beiden soll die wahre Eigentümerschaft so gut verschleiert sein, dass die Regierung des Karibikstaates erst durch die Anfrage der Journalisten erfuhr, dass sie mit einiger Sicherheit Abramowitsch gehören. Laut Tom Keating vom Centre for Financial Crime and Security Studies müssen sich Regierungen und Banken in solchen Fällen «durch eine Welt navigieren, in der Spuren nach den wahren Eigentümern kalt werden und sich in einen Nebel von vorgeschobenen Firmen, Beauftragten und Sicherungen verwandeln».