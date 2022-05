4,4 Milliarden Euro : Abramowitsch-Trick? Chelsea-Verkauf an Hansjörg Wyss wackelt plötzlich

Platzt der Verkauf von Chelsea noch auf den letzten Metern? Die Verhandlungen stocken, Roman Abramowitsch wird Trickserei vorgeworfen.



Am vergangenen Freitag meldeten englische Medien, Russen-Oligarch Abramowitsch habe bereits einen Käufer für Chelsea gefunden. Ein Konsortium rund um den Schweizer Hansjörg Wyss soll den Zuschlag erhalten haben und 4,4 Milliarden Euro für Chelsea bieten. Das kolportierte fünf Milliarden Euro schwere Offert von Jim Ratcliffe, dem reichsten Briten und Ineos-Besitzer, soll demnach zu spät eingetroffen sein.

Doch nun könnte der Milliarden-Deal doch noch platzen, vermeldeten der «Guardian» und die «Times» am Dienstagabend übereinstimmend. Der Grund soll ausgerechnet Noch-Besitzer Abramowitsch sein. Denn die britische Regierung vermutet einen Trick des Russen. Schließlich darf der 55-Jährige nicht vom Verkauf des Vereins profitieren. Das Geld soll an eine Stiftung für karitative Zwecke gehen.

Abramowitsch verlangt Geld zurück

Denn das Vermögen des Oligarchen ist in Großbritannien eingefroren. Deshalb droht auch Chelsea das Aus, sollte der Verein nicht verkauft werden. Die Blues dürfen den Spielbetrieb nur dank einer Sondergenehmigung aufrechterhalten, aktuell keine Spieler verpflichten oder Transfers tätigen. Die britische Regierung will sicherstellen, dass Abramowitsch am Verkauf nicht partizipiert.