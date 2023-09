Abriss eines Zeitzeugen: Gandrange verliert ein Wahrzeichen

Im Tal der Orne endet eine Ära. Das Stahlwerk von ArcelorMittal in Grandrange, das 2009 stillgelegt wurde und sich seit 2015 im Abbau befand, wurde am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr vollständig abgerissen. Die Durchführung wurde im Vorfeld geheim gehalten, um eine Ansammlung von Schaulustigen zu vermeiden.

Laut Le Républicain Lorrain wurden zehn Pfosten, die das Grundkonstrukt des Stahlriesen bildeten, abgesägt, woraufhin Bagger ihr Werk verrichteten. Das Gebäude stürzte innerhalb von Sekunden zusammen und hüllte das Tal in eine Staubwolke.

Was mit der Fläche geschieht, ist ungewiss

Das Stahlwerk in Gandrange war vier Jahrzehnte lang (von 1969 bis 2009) in Betrieb und produzierte mehrere zehn Millionen Tonnen Langstahl. Die Anzahl der Beschäftigten umfasste bis zu 15.000 Mitarbeiter.

Was mit dem Standort geschieht, ist noch unklar. Mehrere industrielle Projekte sind hierzu im Gespräch, unter anderem eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff. Lionel Fournier, Präsident der Communauté de Communes du Pays Orne Moselle, begegnet dieser Option mit Skepsis: «Ich bin wie der Heilige Thomas, ich glaube nur, was ich sehe. Es liegt an Privatunternehmen, Projekte anzukündigen und Erneuerung voranzutreiben.»