Abrüstungsvertrag: Nato setzt nach Russlands Ausstieg KSE-Vertrag aus

Nach Russlands endgültigem Austritt aus dem Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) hat die Nato das Abkommen ausgesetzt. Eine Situation, in der die Bündnisstaaten sich an den Vertrag hielten und Russland das nicht tue, wäre untragbar, teilte die Nato am Dienstag mit.