Einzelhandel in der EU : Absatzvolumen stieg in Luxemburg am stärksten an

LUXEMBURG - Die Nachfrage nach Lebensmitteln, Tabakwaren und Textilien ist in Luxemburg zwischen 2012 und 2013 am stärksten gewachsen, wie ein neuer Eurostat-Bericht zeigt.

Die Nachfrage nach Lebensmitteln, Tabakwaren und Textilien war in Luxemburg zwischen 2012 und 2013 am größten in der gesamten EU. Editpress

Das gesamte Einzelhandelsvolumen ist in Luxemburg in einem Jahr am stärksten unter allen EU-Mitgliedsstaaten gewachsen. So stieg das Absatzvolumen im Großherzogtum im Dezember 2013 um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum an. Dies geht aus dem neuen Eurostat-Bericht hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Im November fiel der Zuwachs des Einzelhandelsvolumens in Luxemburg jedoch noch größer aus und lag bei 12,6 Prozent. An zweiter Stelle, nach Luxemburg folgt Polen mit einem Plus von 6,7 Prozent, Rumänien und Bulgarien belegen die Plätze drei und vier ( plus 5,9 Prozent respektive plus 5,6 Prozent).

Der stärkste Rückgang in Deutschland

Die stärksten Rückgänge in der Einzelhandelnachfrage verzeichnen in einem Jahr laut Eurostat Deutschland (minus 2,4 Prozent), Belgien (minus 1,9 Prozent) und Finnland (minus 1,3 Prozent). Frankreich verbucht zwischen Dezember 2012 und Dezember 2013 einen leichten Zuwachs von 0,4 Prozent.

Was die gesamte EU betrifft, so ging das durchschnittliche Einzelhandelsvolumen im Euroraum im Jahr 2013 gegenüber 2012 um 0,9 Prozent und in der EU-28 um 0,2 Prozent zurück.

Die Angaben basieren auf den Zahlen zum Verkauf von Nahrungsmitteln wie Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren und Nicht-Nahrungsmitteln wie etwa Textilien, elektrische Geräte, Bücher oder Motorenkraftstoffe.