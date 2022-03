Jean Asselborn : «Abschaffung von Schengen ist nicht die Lösung»

MAINZ/LUXEMBURG - Rheinland-Pfalz feiert 70 Jahre Landesverfassung. Luxemburgs Außenminister hält die Festrede – und verteidigt das Europa ohne Grenzen.

Außenminister Jean Asselborn, hier bei einem Auftritt im Januar in Koblenz, ist ein gefragter Redner in Rheinland-Pfalz.

In einem Festvortrag zur 70-Jahr-Feier der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn dazu aufgerufen, am Verzicht auf Grenzkontrollen in Mitteleuropa festzuhalten. Das Schengen-System müsse weiterentwickelt und zukunftsfähig gemacht werden, sagte Asselborn am Donnerstag in Mainz.