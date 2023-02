Italien : Abschiedsapéro stand schon bereit – Mann stirbt am letzten Arbeitstag

Michele Barco (59) arbeitete über 30 Jahre für eine Haute-Couture-Schneiderei in der Provinz Padua. Vor den Augen seiner Arbeitskollegen brach er zusammen.

Belvest produziert in Piazzola sul Brenta in der Provinz Padua Anzüge und vertreibt sie weltweit.

Es stand alles für seinen Abschiedsapéro bereit: Michele Barco starb an seinem letzten Arbeitstag.

Nach über 30 Jahren fuhr Michele Barco (59) am 31. Januar zum letzten Mal zur Arbeit bei der Haute-Couture-Schneiderei Belvest in Piazzola sul Brenta in der Provinz Padua. Für seinen Abschiedsapéro standen Süßigkeiten und Getränke bereit.