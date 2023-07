Luxemburg: Abschluss in der Tasche – Anna und Noémie sind Jahrgangsbeste

Mal wieder haben Frauen die Nase vorn: Zwei Schülerinnen haben die besten Abschlussnoten im öffentlichen Schulwesen erhalten. Die 19-jährige Noémie Figueiras Abalada da Fonseca, die am Lycée Technique d'Ettelbruck das Schwerpunktfach Management belegt hat, erreichte 55 von 60 Punkten im allgemeinen Sekundarunterricht. Anna Schwartz erreichte 59 von 60 Punkten im klassischen Sekundarunterricht am Lycée Aline-Mayrisch, wo sie die Fächer Physik, Mathematik und Informatik (Sektion B) belegte.

«Ich war etwas nervös, aber ich habe gut geschlafen, das hat mich beruhigt», berichtet Noémie. «Am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit Mathe, aber dieses Jahr war mein Leistungsstand gut.» Doch ununterbrochen gepaukt hat Noémie nicht: «Unter der Woche bin ich mit meinem Hund Gassi gegangen, am Wochenende war ich mit meinem Freund im Kino oder shoppen».

Mit ihrem kostbaren Türenöffner in der Tasche plant sie, an der Uni Luxemburg einen Bachelor-Abschluss in Erziehungswissenschaften zu machen, um Lehrerin zu werden. «Als ich Nachhilfeunterricht gegeben habe, habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht». Nach einem Studium im Ausland steht ihr nicht der Sinn. «Ich bleibe lieber hier bei meiner Familie», erklärt Noémie.