Saarland: Abschlussbericht zu mutmaßlichem Missbrauch an Uniklinik liegt vor

Eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des Skandals um den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von Kindern am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) stellt an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) ihren Abschlussbericht vor. Im Sommer 2019 war bekanntgeworden, dass ein 2016 gestorbener Assistenzarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKS in Homburg von 2010 bis 2014 mehrere Kinder bei Untersuchungen sexuell missbraucht haben soll.