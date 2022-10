Luxemburg: Abseilen und Holzsägen – 34 Teams traten zur «Military Challenge 2022» an

132 Sportlerinnen und Sportler, 34 Teams, davon 19 aus der luxemburgischen Armee: Am Mittwoch und Donnerstag fand in Lultzhausen und Insenborn die neunte «Joint Military Challenge» statt.

Die neunte «Joint Military Challenge», die von der luxemburgischen Armee organisiert wurde, fand am Mittwoch und Donnerstag in Lultzhausen und Insenborn, im Norden des Landes entlang des Stausees, statt. 132 Sportlerinnen und Sportler waren in 34 Teams angetreten, von denen 19 die luxemburgische Armee vertreten haben. Auch Angehörige der Police Grand-Ducale, des Zolls, des CGDIS und sogar ziviles Personal waren an der «Military Challenge 2022» beteiligt. Neben den luxemburgischen Teams waren auch deutsche, belgische und französische Einheiten anwesend.