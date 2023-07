Unfaire Geste im Tennis: «Absolut widerlich» – Chinesin kapituliert unter Tränen, Ungarin jubelt

Screenshot

«Absolut ekelhaftes Verhalten», ärgert sich Australiens Tennisstar Ajla Tomljanović auf Twitter wie zahlreiche Berufskolleginnen über einen Vorfall am Hungarian Open, der die Gemüter in der Tenniswelt so richtig erhitzt. Was war passiert? Die chinesische Tennisspielerin Zhang Shuai (WTA 45) brach ihre Partie unter Tränen ab, nachdem ihre ungarische Gegnerin Amarissa Toth (WTA 548) nach einer fragwürdigen Entscheidung der Schiedsrichterin mit unsportlichen Aktionen für Aufsehen gesorgt hatte.

Zhang schlug zuvor beim Stand von 5:5,15:15 im ersten Satz eine Vorhand auf die Linie, welchen die Schiedsrichterin jedoch fälschlicherweise im Out sah. Noch während die 34-Jährige darum bittet, mit der Supervisorin sprechen zu dürfen, wischt ihre Gegnerin den Ballabdruck mit dem Fuß weg. «Warte, warte, warte! Lass die Markierung stehen», hatte Shuai der Ungarin zuvor noch zugerufen.

Publikum pfeift Zhang aus

«Was tust du da? Warum tust du das?», fragte die Chinesin verzweifelt in Richtung Toth, bekam dabei aber weder von der Unparteiischen noch von den Zuschauern Unterstützung. Im Gegenteil: Die Fans quittierten ihre Reklamationen mit einem Pfeifkonzert.

Das Spiel wurde noch bis zum Ende des Games fortgesetzt, ehe Zhang beim Seitenwechsel emotional völlig aufgelöst kapitulierte. Trotz ihres aufgewühlten Zustandes schüttelte sie der Schiedsrichterin und Toth noch anständig die Hand, ehe ihre Gegnerin zur nächsten unsportlichen Geste ansetzte. Die Ungarin riss nach Zhangs Aufgabe die Arme hoch und jubelte frenetisch über ihren Forfait-Sieg.

Der Ärger auf Social Media ist nach dem Vorfall grenzenlos. Nicht nur die eingangs erwähnte Tomljanović konnte das Verhalten Toths kaum fassen, sondern auch andere Spielerinnen. «Null Respekt vor diesem Toth-Mädchen. Ich bin so, so, so wütend», schreibt etwa die Australierin Daria Saville (WTA 176).

Zhang selber meldet sich auf Twitter ebenfalls nochmals zu Wort. «Alle Bemühungen im Training waren falsch, wenn du näher an die Linie schlägst, der Ball sogar noch die Linie berührt und trotzdem Out gegeben wird», zeigt sich die Weltnummer 45 immer noch wütend über den Fehlentscheid der Schiedsrichterin. Die Chinesin hatte in der Vergangenheit bereits öfters mit mentalen Problemen zu kämpfen. Beim French Open in Paris brach sie an einer Pressekonferenz in Tränen aus, nachdem bekannt geworden war, dass sie seit drei Jahren nicht mehr in ihrer Heimat war und Stress mit dem nationalen Tennisverband hatte.