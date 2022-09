Rheinland-Pfalz : Absperrgitter auf A63 geworfen – Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Nachdem Unbekannte am frühen Sonntagmorgen ein Baustellen-Absperrgitter von einer Brücke an der Autobahn 63 geworfen haben, ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Beamten mitteilten, war ein 25 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Autobahn in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Auf der Höhe der Brücke nahe dem rheinland-pfälzischen Bolanden sei das etwa zwei Meter lange Absperrgitter vor ihm auf der Fahrbahn eingeschlagen.