Bürgermeister Nilles: Absperrungen im Müllerthal? «Das ist unmöglich»

1 / 5 Am Sonntagnachmittag verunglückte ein neunjähriger Junge tödlich, als er bei der Teufelsinsel im Müllerthal mehrere Meter in die Tiefe stürzte. L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut L'essentiel/Vincent Lescaut

Der Schock über den tödlichen Unfall in Berdorf sitzt immer noch tief. «Es ist völlig normal, dass man sich Fragen stellt. Das Opfer ist ein Kind, das ist ein Drama», erklärt Joe Nilles, Bürgermeister von Berdorf, zwei Tage nach dem Tod eines neunjährigen Jungen, gegenüber L'essentiel. In Absprache mit den nationalen Behörden soll eine umfangreiche Kampagne zur Sensibilisierung von Wanderern erfolgen. «Es ist notwendig, die Menschen darüber zu informieren, dass sie sich an einem potenziell gefährlichen Naturstandort befinden.»

Seit der Pandemie hat der Müllerthal-Trail einen explosionsartigen Besucheranstieg erlebt. «Wir zählen heute 200.000 Besucher pro Jahr, da muss man sich anpassen», erzählt Joe Nilles. Unter den Besuchern seien mittlerweile auch viele Stadtbewohner, die das Wandern erst jetzt für sich entdeckt haben und deren Reflexe nicht an die Natur angepasst sind. An verschiedenen Punkten des Trails, die als kritisch eingestuft werden, sollen nun Hinweisschilder aufgestellt werden, insbesondere rund um die «Teufelsinsel», wo sich der Unfall am Wochenende ereignete.