BGL Ligue : Abstiegsgespenst hat Rendezvous mit US Esch

LUXEMBURG – Immer wieder Hostert: Nachdem der BGL-Ligist US Esch aus dem Pokal kegelte, könnte er das Tabellenschlusslicht am Sonntag auch in die zweite Liga schießen.

Thomas Battaglia und der US Hostert spielen eine starke Saison. Editpress/Jlahr

So unterschiedlich kann eine Saison für zwei BGL-Neulinge laufen: Während US Hostert das Halbfinale in der Coupe de Luxembourg erreicht hat und in der Liga auf einem glänzenden sechsten Platz steht, sieht es für die Mitaufsteiger aus Esch düster aus. Die Mannschaft steht mit mickrigen vier Pünktchen und einem Torverhältnis von 13:59 einsam am Ende der Tabelle.

Der Abstieg ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach dem Pokal-Aus der Escher in Hostert (1:2 n. V.) könnte es bereits am Sonntag so weit sein – bei einer Niederlage im Heimspiel gegen Hostert.

Auch wenn die Escher den Abstieg nur noch theoretisch vermeiden können, will die Mannschaft beim erneuten Treffen mit Hostert etwas Zählbares mitnehmen. Präsentiert sie sich so wie im Pokal, könnte das auch gelingen.

BGL Ligue, 22. Spieltag:

Sonntag, 16 Uhr:

US Esch – US Hostert

F91 Düdelingen – Una Strassen

FC Rodingen – Victoria Rosport

US Mondorf – Fola Esch

RM Hamm Benfica – Progrès Niederkorn

FC Differdingen – Union Titus Petingen

Jeunesse Esch – Racing Luxemburg

(sw/L'essentiel)