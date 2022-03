Erst am Donnerstag : Abstimmung über Ausgangssperre vertagt

LUXEMBURG – Die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses haben am Mittwoch beschlossen, die Abstimmung aufgrund rechtlicher Probleme zu verschieben.

Frühestens morgen kann in der Chamber über die angekündigte Ausgangssperre abgestimmt werden.

Die Entscheidung über die Ausgangssperre in Luxemburg verzögert sich. Die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses haben am Mittwoch beschlossen, die Abstimmung über die umstrittene Maßnahme wegen eines rechtlichen Problems zu verschieben. Die nächste Abstimmung findet nach der aktualisierten Tagesordnung am Donnerstag statt.