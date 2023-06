Luxemburg: Abstimmung über Cannabis-Legalisierung erfolgt noch im Juni

Wie viele Programmpunkte wurde auch die versprochene Legalisierung von Cannabis aufgrund der Covid-19-Pandemie auf Eis gelegt. Doch nun soll noch vor Ende der Legislaturperiode diskutiert und abgestimmt werden, und zwar Ende des Monats, in der Woche vom 26. Juni. Dies hat die Chamber am Mittwoch auf ihrer Website bekannt gegeben.

Bei einer Sitzung des Justizausschusses am Mittwoch wies Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) darauf hin, dass der Konsum von Freizeit-Cannabis in Justizvollzugsanstalten weiterhin verboten sein wird. Luxemburg will seine eigene Art des Zugangs zu Freizeit-Cannabis etablieren. Was alles vorgesehen ist, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.