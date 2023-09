Eredivisie: Aus Angst vor Abstieg putzt Ajax im eigenen Haus

1 / 7 Das Ajax-Spiel gegen Feyenoord musste nach 55 Minuten abgebrochen werden. IMAGO/Pro Shots Mehrere Leuchtkörper landeten auf dem Rasen. IMAGO/Box to Box Pictures Anschließend kam es rund um die Johan-Cruyff-Arena zu Krawallen. All About Ajax via REUTERS

Vom Halbfinale der Champions League zur vielleicht größten Krise der Club-Geschichte – für den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam (36 Titel) nimmt dieses Szenario immer deutlicher Formen an. Am vergangenen Sonntag musste das Duell gegen Meister Feyenoord nach 55 Minuten beim Stand von 0:3 abgebrochen werden, nachdem Fans Feuerwerkskörper auf den Rasen der Johan-Cruyff-Arena geworfen hatten. Es ist längst nicht der einzige Brandherd beim Traditionsclub.

Spielabbruch nach Pyro-Aktion

«Hört mal mit dem Profifußball in den Niederlanden auf. Das meine ich ernsthaft, denn offensichtlich können wir uns nicht benehmen», kommentierte Oranje-Legende Marco van Basten (58) die Geschehnisse am Sonntagabend. Bereits in der 44. Minute hatte das Spiel zwischen Ajax und Feyenoord erstmals unterbrochen werden müssen, nachdem zwei Leuchtkörper in den Gästestrafraum geworfen wurden. Als in der zweiten Halbzeit noch einmal drei Pyro-Raketen aufs Feld flogen, wurde die Partie schließlich ganz abgebrochen. Im Anschluss kam es vor dem Stadion zu Krawallen.

Sportlicher Absturz ist bereits da

Zwar soll die Partie gegen Feyenoord am Mittwoch fortgesetzt werden, die bereits zweite Pleite im fünften Saisonspiel dürfte für Ajax aber kaum mehr abzuwenden sein. Damit stehen die Amsterdamer mit fünf Punkten nur auf dem 14. Tabellenrang. Es ist der schwächste Saisonstart seit 1965. Zum Vergleich: PSV Eindhoven ist mit einer Maximalausbeute von 15 Zählern bereits enteilt.

Sportchef schon entlassen

Erst Ende Mai hatte Sven Mislintat (50) seinen Job als Ajax-Sportchef angetreten. Nun ist der ehemalige BVB- und Arsenal-Chefscout diesen bereits wieder los. Rund 112 Millionen Euro hatte der Deutsche in diesem Sommer in neue Spieler investiert. Bislang hat sich keiner davon als klare Verstärkung erwiesen. Der Club begründete die Entlassung mit dem «Mangel an breiter Unterstützung innerhalb der Organisation» für Mislintants Arbeit.

Wirbel um Sosa-Transfer

Kurz vor der Schließung des Transferfensters schnappte sich Ajax Anfang September den kroatischen Nationalspieler Borna Sosa vom VfB Stuttgart. Nun hat der Verein aber eine interne Untersuchung des Transfers eingeleitet. Dabei geht es um einen Interessenskonflikt von Ex-Sportchef Mislintat. Der Deutsche ist am Fußballdaten-Analyse-Unternehmen «Matchmetrics» beteiligt – genau wie die Berateragentur AKA Global GmbH, die am Sosa-Wechsel mitgearbeitet hat. Auch beim VfB sind Ermittlungen angestoßen worden.

Fans wollen van Gaal