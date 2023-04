Luxemburger im Ausland: Abwanderungs-Ursachen fachen politische Debatten wieder an

Luxemburg mangelt es schon länger an bezahlbarem Wohnraum.

Horrende Haus- und Wohnpreise sowie explodierende Mieten gehören zu Luxemburg wie der «Roude Léiw» zum Nationalwappen. Hinzukommen steigende Zinssätze für Immobilienkredite , die den Kauf einer Behausung hierzulande immer weniger attraktiv erscheinen lassen. Deutlich günstiger wird es allerdings schon wenige Kilometer hinter der Landesgrenze, was sich zahlreiche Luxemburger zu Nutzen machen. Neu ist das Phänomen der Abwanderung zwar nicht, die Gründe dafür können jedoch weitaus vielseitiger sein, als man vermuten würde.

Ein Beispiel hierfür geben Justine und Romain*. Das gut situierte Paar investierte Mitte der 2010er Jahre für rund 700.000 Euro in eine Immobilie. Im Jahr 2023 lag der Wert ihrer Wohnung in Strassen bei mehr als einer Million Euro. Ein stolzer Wertzuwachs, welcher das Paar veranlasste, ihre Behausung wieder zu Geld zu machen. Ein Schritt, der sich als folgenschwer erwies, da der Erlös für ein Haus ihren Ansprüchen entsprechend nicht ausreichend war. Nahe Thionville fand das Paar dann seine Traumimmobilie – passend zu seinen Vorstellungen und verfügbaren Geldbeutelinhalt.

Das ist nur eines der unzähligen Beispiele für das Schicksal vieler Hausinteressenten im Land. Aktuelle Zahlen des nationalen Statistikamts Statec veranschaulichen die Notwendigkeit dieses wachsenden Trends nochmal deutlich. Im Durchschnitt haben sich Luxemburgs Wohnungspreise zwischen 2012 und 2022 mehr als verdoppelt (+120 Prozent), in einigen hauptstädtischen Vierteln lag die Teuerung in den vergangenen zehn Jahren sogar bei satten 180 Prozent.

Der Minister antwortet – mit etlichen Fragen

Ein Problem, dem der Abgeordneten Mars Di Bartolomeo (LSAP) mittels parlamentarischer Anfrage auf den Grund gehen wollte. In seiner ersten Anfrage wandte sich der Politiker an den Wohnungsbauminister Henri Kox (déi Gréng), um das Phänomen zu quantifizieren und Hauptgründe für den Wohnsitzwechsel zu erfragen. Außerdem bittet er um eine Auflistung der Vor- und Nachteile eines Umzugs hinter die Landesgrenze. Die Antwort der Ministers, in der er lediglich auf die Daten des Statec verwies, schien für den ehemaligen Gesundheitsminister jedoch nicht präzise genug zu sein.