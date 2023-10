Account-Sharing-Ende: Netflix gewinnt neun Millionen Kunden – und will Basisabo streichen

Das Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten und das günstigere Abo mit Werbeanzeigen bringen Netflix viele neue Kunden. Die Abonnenten-Zahl stieg im vergangenen Quartal um 8,76 Millionen. Das war deutlich besser als die knapp sechs Millionen, die Netflix selbst erwartet hatte. Der Videostreaming-Riese fühlt sich nun so sehr bestärkt in seiner Strategie, dass einige Abo-Varianten zunächst für Kunden in den USA, Frankreich und Großbritannien teurer werden sollen. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um mehr als zwölf Prozent hoch.

Außerdem streicht der Streaminganbieter in Deutschland und sechs weiteren Ländern seinen günstigsten Tarif ohne Werbung für Neukunden. In einem Brief an seine Aktionäre teilte Netflix mit, das werbefreie Basisabo werde kommende Woche gestrichen – wie in Deutschland so auch etwa in Spanien und Australien. Dieses Abo kostet hierzulande 8,99 Euro. Zudem soll es im Werbe-Abo – das es in Luxemburg bisher nicht gibt – im November die Möglichkeit geben, Filme herunterzuladen, wie das Unternehmen ankündigte.