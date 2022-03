Somalia : Acht Tote nach Angriff auf Flughafen in Mogadischu

Die islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab hat den schwer bewachte Flughafen in Somalia angegriffen. Unter den Toten sind den Angaben nach fünf Ausländer und zwei der Angreifer.

In Somalia sind bei einem Angriff auf den Flughafen der Hauptstadt Mogadischu am Mittwoch acht Menschen gestorben, darunter fünf Ausländer. Zwei der Toten sollen Angreifer der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab sein, die Polizeiangaben zufolge in Militäruniform gekleidet in den schwer bewachten Flughafen eingedrungen sein sollen. Der Flughafen liegt in der hoch gesicherten Grünen Zone, Halane Camp genannt, wo sich auch Botschaften und Regierungseinrichtungen befinden.