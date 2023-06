Stockholm: Achterbahnwagen entgleist – ein Todesopfer, mehrere Verletzte

Gröna Lund ist ein beliebter Vergnügungspark in Stockholm.

Bei der Entgleisung einer Achterbahn in Schweden ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, sieben weitere wurden verletzt. Ein Waggon des Fahrgeschäfts im Vergnügungspark Grona Lund in Stockholm sei abgebrochen und aus großer Höhe heruntergestürzt, berichtete eine Korrespondentin des schwedischen Fernsehen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks vor Ort befand. «Leider starb ein Mensch», bestätigte eine Sprecherin des Parks der Nachrichtenagentur AFP.