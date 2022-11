Italien : Achtes Todesopfer auf Ischia geborgen – haben Behörden geschlampt?

Nach dem Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia fanden Suchtrupps am Montag das achte Todesopfer. Die Behörden stehen nun in der Kritik.

Starke Regenfälle hatten am Wochenende zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Besonders betroffen war der Nordteil der Insel. Etwa 30 Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Schlammmassen trieben durch die Straßen bis in die Häuser, zerstörten Autos und rissen sie ins Meer. Vier Menschen galten am Montagnachmittag noch als vermisst, darunter die Eltern der drei gestorbenen Geschwister.