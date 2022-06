Florida : Achtjähriger erschießt versehentlich Baby – Vater verhaftet

In einem Motel in Florida ist es zu einem tragischen Schusswaffen-Unglück gekommen. Ein Junge hat dabei ein erst einjähriges Mädchen tödlich getroffen.

Ein Achtjähriger hat in einem Motel im US-Staat Florida mit der Waffe seines Vaters versehentlich ein einjähriges Mädchen erschossen. Ein weiteres Mädchen im Alter von zwei Jahren habe der Junge verletzt, erklärte Sheriff Chip Simmons bei einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit). Demnach fand der Junge am Vortag eine Waffe, die der Vater in seinem Motelzimmer in der Stadt Pensacola in einem Schrank hängen ließ. Der Junge feuerte einen Schuss ab, der das Baby tödlich traf. Die dabei verletzte Zweijährige dürfte überleben, ergänzte Simmons.