Rückruf : Achtung, mehrere Käsesorten könnten Metallteile enthalten

LUXEMBURG – Die Behörde für Lebensmittelsicherheit ruft gleich mehrere Produkte zurück. In den Käsesorten könnten Metallteile sein.

In verschiedenen Käsesorten könnten sich Metallstücke befinden, wie die Behörde für Lebensmittelsicherheit am Montag warnt. Sie ruft folgende betroffene Sorten zurück: «Sainte Maure»-Produkte der Marke «Président» werden im Großherzogtum von Alima, Cactus, Cora, Delhaize, Match, Smatch, Pallcenter, Épicerie Food 2Go (Bereldingen), Épicerie Am Duerf (Schrondweiler), Épicerie Billa (Wormeldingen) und Épicerie Massen (Wemperhardt) vertrieben. Der «Frômage de chèvre» von Président ist im Cactus, die «Bûche Fondante» im Auchan erhältlich.