Luxemburg: Achtung Stigma – die Affenpocken können jeden treffen

99,4 Prozent der in diesem Jahr im Europäischen Wirtschaftsraum infizierten Personen waren Männer, so das Gesundheitsministerium in seiner Antwort. Von allen Fällen, bei denen eine sexuelle Orientierung angegeben wurde, seien ebenfalls 99,4 Prozent Männer gewesen, die Sex mit anderen Männern hatten – bei zwei Dritteln der Fälle gebe es aber gar keine Angabe. «Es ist also richtig, dass sich grundsätzlich jeder Mensch mit dem Virus infizieren kann», heißt es seitens der Santé. Dennoch ist das Ministerium der Ansicht, «dass seine Kommunikation vollkommen im Einklang mit der Kommunikation der WHO und des Europäischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten steht und keinesfalls darauf abzielt, Menschen zu stigmatisieren, sondern sachliche Informationen zu geben, um sie zu schützen».