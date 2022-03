Cara, Karlie & Co. : Achtung, Supermodels

Die Supermodels sind wieder da: Die neue Generation läuft Film- und Popstars auf Covers, in TV-Shows und in Kampagnen den Rang ab.

Ihre US-Kolleginnen Karlie Kloss und Joan Smalls moderieren neben ihren Runway-Jobs die MTV-Show «House of Style». Arizona Muse, die unter anderem das Gesicht von G-Star war, kam diesen Februar nicht zum Arbeiten zur Show des Londoner Designers Matthew Williamson, sondern saß als Gast in der Frontrow neben Pea­ches Geldof und Olivia Palermo.

Neue Generation Supermodels

Konkurrenz für die Stars

Nachdem zahlreiche Modehäuser in den vergangenen Jahren auf teure Hollywoodstars in ihren Kampagnen setzten, ziehen Models wieder hochkarätige Ver­träge an Land. Doutzen Kroes etwa ersetzt in der aktuellen Kampagne von Miu Miu Schauspielerinnen wie Hailee Steinfeld oder Chloë Sevigny. Louis Vuitton inszeniert den neuen Alma-Bag lieber mit Karlie Kloss als mit Angelina Jolie oder Catherine Deneuve.