Nach Tripartite-Ergebnissen – ACL besteht weiter auf Erhöhung der Fahrtkostenpauschale

Angesichts stets steigender Energiepreise fordert der Luxemburger Automobilclub ACL von der Regierung schon länger Entlastungen. Die am gestrigen Mittwoch angekündigten Maßnahmen habe man «mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen», so der ACL in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Wichtig sei, die Ankündigungen so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen.