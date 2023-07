Hitze im Auto: ACL gibt Tipps für eine kühlere Fahrt

Am Dienstag wurden im ganzen Land Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius gemessen . Im Innern eines Autos kann es bei solchem Wetter noch viel schlimmer werden: «Die Temperatur kann schnell über 50 Grad steigen», so Frank Maas, Leiter des Diagnostic Center beim Automobilclub Luxemburg (ACL).

Doch dem muss nicht so sein. Mit ein paar Tricks kannst Du Dein Auto trotz Hitzewelle schön kühl halten. So hilft es schon, das Parken in der prallen Sonne zu vermeiden. «Eine Alternative sind überdachte Garagen und Tiefgaragen», schlägt Frank Maas vor. «Zudem kann man das Autodach und die Fenster mit speziell hierfür vorgesehenen Planen bedecken, was die Innentemperatur zusätzlich um etwa zehn Grad senkt». Wirksam sind ebenfalls Sonnenschutzfolien für die hinteren Fenster, denn «getönte Autoscheiben werden immer beliebter», so der ACL-Experte.