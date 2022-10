20 Euro mehr: ACL reagiert mit Beitragserhöhung auf gestiegene Kosten

Zum ersten Mal seit 13 Jahren erhöht der luxemburgische Automobilclub ACL die Beiträge. Statt der bisherigen 49 Euro pro Jahr kostet der Versicherungsschutz künftig 69 Euro. «Bisher haben wir es immer geschafft, die Kosten zu decken. Jetzt hatten wir die Wahl zwischen einer Erhöhung der Beiträge und einer Senkung der Leistungen», erklärt Jean-Claude Juchem, Direktor des ACL bei der Präsentation der bisherigen Jahresbilanz am Dienstag.

Vom 1. Januar bis zum 30. September 2022 verbrauchte der ACL 226.000 Liter Treibstoff, bereits 4000 Liter mehr als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum sind die Kraftstoffpreise jedoch um rund 66 Prozent explodiert, was die Kosten für den Automobilclub erheblich gesteigert hat – unter anderem. «Die zwei Indextranchen, die jetzt kommen, bedeuten die gleichen Kosten wie acht zusätzliche Mitarbeiter», rechnet Jean-Claude Juchem vor.

Mehr Einsätze in In- und Ausland

In den ersten neun Monaten des Jahres sind auch die Hilfeleistungen im Ausland gestiegen – um satte 69 Prozent. Der ACL sorgt dort für die Rückführung des Fahrzeugs und der Betroffenen, wobei bei Bedarf auch Hotelübernachtungen, Transporte und andere Nebenkosten übernommen werden. Die Kosten für die Rückführung einer vierköpfigen Familie belaufen sich beispielsweise auf 5020 Euro aus Österreich, 4865 Euro aus Portugal oder 3855 Euro aus Frankreich.

Insgesamt stieg die Zahl der ACL-Einsätze von Januar bis September im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2021 um drei Prozent. Batteriebedingte Pannen waren dabei am häufigsten. Die 50 Pannenhelfer, Mechaniker und Fahrer des ACL wechseln jährlich 3200 12-V-Batterien aus, das sind mehr als acht pro Tag. «In 88 Prozent der Fälle können unsere Spezialisten helfen, das Fahrzeug in Gang zu bringen, sodass Sie Ihre Fahrt fortsetzen können» und man sich den Weg zur Werkstatt spare, so Juchem.