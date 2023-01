Mai 2023: Acts der Frühjahrsausgabe des «Luxembourg Open Air» stehen fest

Musikalische Vibes und pulsierende Bässe im Herzen des Großherzogtums – und das alles unter freiem Himmel! Schon im Vorfeld hatten die Organisatoren des «Luxembourg Open Air» bestätigt, dass ihr Event weiterhin Bestandteil der Luxemburger Event-Szene bleibt. Die Frühjahrsausgabe – deren Version 2022 unter den Hochöfen von Esch-Belval einen riesigen Erfolg feierte – setzt seinen Siegeszug also fort, und zwar im kommenden Mai. Damit auch alle Feierwütigen Platz finden, um den Klängen der Musikacts zu lauschen, wurde der Veranstaltungsort vergrößert und ermöglicht so eine Besucherzahl von bis zu 10.000 Personen – pro Tag! Am heutigen Donnerstagabend war es dann endlich soweit: Das Team von «Luxembourg Open Air» hat das Programm Frühjahrsausgabe vorgestellt: