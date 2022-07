Überraschend : Adam Sandler ist die Stilikone des Jahres

Übergroße Basketball-Shorts und Shirts in XXL: Im Netz wird Adam Sandlers Style abgefeiert. Wieso wir uns alle ein Beispiel am relaxten Look des Schauspielers nehmen sollten.

Schauspieler Adam Sandler wird gerade für seinen Stil gefeiert. IMAGO/NurPhoto

Was man sich mit einem Vermögen von über 400 Millionen Euro modisch alles leisten könnte: maßgeschneiderte Designeranzüge, teure Lederschuhe und die allerneuesten Luxuspieces. Auf all das pfeift Adam Sandler.

Der Schauspieler hat ein geschätztes Nettovermögen von umgerechnet rund 457 Millionen Euro. Statt der neusten Gucci-Kollaboration ist Sandlers Kleiderschrank gefüllt mit XXL-Basketballshorts, alten T-Shirts und gemütlichen Sneakers. Dafür wird Adam Sandler im Netz abgefeiert.

Adam Sandler mausert sich zur Stilikone. GC Images

Tiktok liebt den Sandler-Style

Zu Adam Sandler finden sich auf Tiktok unzählige Videos mit insgesamt über 2,7 Milliarden Aufrufen. Viele der Clips drehen sich nicht um Sandlers schauspielerische Leistungen, sondern um seine Outfitwahl.

Ein besonders beliebtes Tiktok ist ein Zusammenschnitt verschiedener Sandler-Looks, darüber der Text: «Er hat über 400 Millionen Dollar und das sind seine Outfits.» Kronen-Emojis verdeutlichen, dass es sich bei Sandler um einen Mode-König handelt.

Der Sandler-Look ist so beliebt, dass sich dazu sogar ein eigener Begriff entwickelt hat: Sandlercore, beziehungsweise Adam Sandlercore. In den Videos dazu zeigen Tiktokerinnen und Tiktoker ihre Outfits, die vom US-Schauspieler inspiriert sind.

«Ich liebe es, was er auf dem roten Teppich trägt», sagt Mode-Tiktoker ragsarerichesblog. «Dass es ihm offensichtlich egal ist, was die Leute über ihn denken oder von seinen Outfits halten, lässt ihn einfach cool erscheinen.»

Mit Slippers auf dem roten Teppich

Tatsächlich sind Adam Sandlers Red-Carpet-Looks eine Kategorie für sich. Ikonisch ist Sandlers Auftritt an der Premiere zum Film «Evan Allmächtig» im Jahr 2007. Statt Smoking trägt der Schauspieler ein paar XXL-Basketballshorts, ein graues Shirt und ein paar Slippers.

Die Devise des New Yorkers lautet Komfort. imago images/Michael Germana/Eve

Seinem legeren Look ist der 55-Jährige schon seit Jahrzehnten treu. Auch zur Premiere des Films «50 erste Dates» im Jahr 2004 trägt Sandler eine beige Bomberjacke, eine rote Baseballcap und ein Ensemble aus grauem Shirt und grauer Hose. Das Tüpfelchen auf dem i ist die Blumenkette.

Adam Sandler bleibt seinem Stil treu. IMAGO/YAY Images

Für Sandler-Verhältnisse ungewohnt chic zeigt sich der Produzent an einer Award-Show in Santa Monica. Dafür trägt der New Yorker Schnauzer und mehr als einen offenen Hemdknopf zum Anzug. Getreu seinem Komfort-Look ist auch der Anzug ein bisschen zu groß.

Auch chic sieht bei Adam Sandler eher lässig aus. imago images/ZUMA Press

Sandler ist Pete Davidsons Modevorbild

Nicht nur unter der Gen-Z finden sich Anhänger von Adam Sandlers lässigem Style. Auch Pete Davidson hat sich den Schauspieler als Modeinspiration genommen, wie der Comedian der Onlineplattform «Popsugar» verrät: «Früher habe ich anderen abgeschaut, was cool ist.» Heute priorisiere er Komfort über allem: «Ich versuche, das nachzumachen, was Adam Sandler trägt, denn er ist meine liebste Fashion-Ikone.»

Zwar hat Justin Bieber nie offiziell Adam Sandler als sein Modevorbild genannt, doch auch The Biebs setzt modisch immer mal wieder auf Sandlercore.

Und auch die breite Masse scheint großer Fan vom legeren Sandler-Look zu sein. Vergangenes Jahr führte Adam Sandler noch vor Harry Styles oder Lizzo als meistgesuchter Promi-Style die amerikanischen Google-Trends an.

Komfort über alles

Über seinen Stil sagt Sandler im Interview mit «Esquire»: «Es dreht sich alles um Komfort.» Die Hauptzutat für sein Stilrezept lautet Oversized. «Ich trage oft XXL, obwohl man mir gesagt hat, dass ich kein XXL brauche.»

Hauptsache alles sitzt bei Adam Sandler bequem. imago images / MediaPunch

Zu seinem neuen Stilikonen-Status sagt der Produzent: «Eine Zeit lang habe ich gesagt: Bitte akzeptiert mich und die Art, wie ich mich kleide. Und 30 Jahre später tun es die Menschen endlich!»

Wenn du den Look selbst nachstylen willst, kommt die Anleitung dazu vom neuen Modegott höchstpersönlich: «Ich trage XXL-Shirts. Ich trage XXL-Shorts. Ich ziehe meine Socken albern hoch und trage Turnschuhe.»

Der Mix machts

Dabei finden sich in Sandlers Garderobe nebst Sportsachen auch Designerpieces. Für die Promotour seines neuen Films «Hustle» trägt der Amerikaner ein Shirt eines hawaiianischen Golfclubs, ein paar Sneakers der Sportmarke Hoka und ein paar blaue Jogginghosen vom Luxuslabel Off-White.

Sandler mischt gekonnt Designerpieces mit einzigartigen Stücken wie dem Shirt eines hawaiianischen Golfclubs. IMAGO/MediaPunch

Sandler ist die Anti-Stilikone

Adam Sandler spielt nicht nach Hollywoods Regeln. Zumindest, was seine modischen Entscheidungen anbelangt. Sein Look ist entspannt und lässt Kleider einfach Kleider sein. Hauptsache, es ist bequem und du fühlst dich darin wohl.

Hauptsache, du fühlst dich wohl – diese Devise sollten wir uns öfters zu Herzen nehmen. Denn der Gedanke nimmt dem Thema Mode die Ernsthaftigkeit und schafft so mehr Platz für andere Dinge im Leben, die auch wichtig sind.