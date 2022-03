Razzie-Award : Adam Sandler - schlimmer geht's nimmer

US-Komiker Adam Sandler hat einen unrühmlichen Rekord aufgestellt: Er und sein Film «Jack und Jill» räumte bei Hollywoods Schmähpreis, der Goldenen Himbeere, in allen Kategorien ab.

Das ist das vernichtendste Ergebnis für einen Film und seinen Hauptdarsteller in der 32-jährigen Geschichte der Golden Rasberry Awards - kurz «Razzies» -, der «Goldenen Himbeeren» für außerordentlich schlechte Leistungen in der Filmindustrie. Zum ersten Mal räumte ein einziger Streifen sämtliche Preise ab.

Neben der Auszeichnung für den miesesten Film ging Sandler auch mit dem Preis als schlechtester Darsteller und Darstellerin für seine Doppelrolle in «Jack und Jill» nach Hause. In dem Streifen spielt der 45-Jährige einen Werbe-Guru und dessen eigene Zwillingsschwester. Selbst Oscar-Gewinner Al Pacino blieb nicht verschont. Für seinen kurzen Auftritt in «Jack and Jill» wurde ihm der Nebenrollen- «Razzie» zugesprochen.