Affäre DSK : «Adamskostüm» und «suggestiver Blick»

In einem Buch werden neue Einblicke in die «Zimmermädchen-Affäre» geliefert. Strauss-Kahn soll «einvernehmlichen Sex-Kontakt» zugegeben haben.

Ein Getreuer von Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn gibt in einem Buch neue Einblicke in die «Zimmermädchen- Affäre». Der Autor greift Behauptungen auf über eine Komplott-Theorie. Zudem habe der Gestrauchelte einen Sex-Fehltritt gestanden, behauptet er.

Einen «einvernehmlichen, aber dummen Sex-Kontakt» mit dem Zimmermädchen Nafissatou Diallo am 14. Mai soll Strauss-Kahn zugegeben haben, glaubt man seinem Biografen Michel Taubmann. Nach dessen Beschreibung der Szene im Hotelzimmer habe das Zimmermädchen Strauss-Kahn «im Adamskostüm» einen «suggestiven Blick» zugeworfen.

Diesen Blick habe Strauss-Kahn als «Aufforderung» interpretiert. Taubmann hatte im französischen Radiosender France-Info betont, die Sex-Episode mit Diallo sei inszeniert worden, um den Hoffnungsträger der Sozialisten für das Präsidentenamt in Frankreich aus dem Rennen zu werfen. Der Autor ist Strauss-Kahns Biograf und ein treuer Parteigänger.

Diallos US-Anwälte haben das angebliche Einverständnis des Zimmermädchens zum Sex wie auch die Komplott-Theorie gegenüber der Nachrichtenagentur DPA zurückgewiesen. Strauss-Kahn ließ am Abend über seinen Anwalt Frédérique Baulieu erklären, die Äußerungen Dritter verpflichteten ihn nicht.

Wörtlich heißt es in einer von der Nachrichtenagentur AFP verbreiteten Erklärung: «Angesichts der aktuellen Vielzahl an Interpretationen der mich betreffenden Ereignisse möchte ich versichern, dass ich mich weder schriftlich noch durch oft nicht exakte Erklärungen oder Zeugenaussagen von wem auch immer verpflichtet fühle.» Er äußere sich nur vor der französischen und der US-Justiz.

Taubmann greift in seinem am Donnerstag auf den Markt gekommenen Buch mit dem Titel «Affäre DSK - die Gegenuntersuchung» auch die kursierende Komplott-Theorie gegen den Politiker auf. Als Beleg der Komplott-Theorie führt er das Verschwinden von Strauss-Kahns Blackberry mit vertraulichen Nachrichten an.