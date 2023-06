Wegen Shapewear: Adele holt sich Pilzinfektion vom eigenen Schweiß

Mit dieser Anekdote hätte wohl keiner gerechnet: Adele plauderte während ihrer Show in Las Vegas aus dem Nähkästchen und erzählte dem Publikum, dass auch – oder eben erst recht – im Showbusiness nicht immer alles rund läuft. «Wenn ich meine Shows mache, trage ich natürlich Spanx, damit alles sitzt und mir passt», so die 35-Jährige. Dabei handelt es sich um Formunterwäsche, welche das eine oder andere Speckröllchen unter einem hautengen Dress wegschummeln kann.

Nur sind die Schlüpfer dermassen eng, dass kaum noch Luft an die Haut gelangt. Was dann passieren kann, schildert Adele überraschend offen dem Publikum: «Ich schwitze sehr viel und das geht dann nirgendwo hin», so die Sängerin. «Also sitze ich im Grund in meinem eigenen Schweiß».

Adele muss nun fleißig eincremen

Insgesamt 34 Konzertdaten zwischen Juni und November 2023 hat die Sängerin aktuell auf dem Las Vegas Strip. Dabei tritt sie jeweils im Kolosseum des berühmten Ceasars Palace auf. Die britische The Sun will in Erfahrung gebracht haben, dass die Sängerin pro Auftritt 500.000 Pfund, also umgerechnet rund 600.000 Euro, an Gage bekommt.