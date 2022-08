Trotz Millionenvermögen: Adele nimmt für neue Luxus-Villa einen Kredit von 37 Millionen Dollar auf

Im Mai hat Adele auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem zu sehen ist, wie sie und ihr Freund Rich Paul (40) vor einer großen Villa stehen. Lächelnd halten die beiden einen Schlüssel in die Kamera. Kurz darauf bestätigten mehrere internationale Medien, dass die 34-Jährige das Haus in Los Angeles für 58 Millionen Dollar von Sylvester Stallone (76) gekauft hat. Wie nun die «New York Post» schreibt, hat die Sängerin trotz ihres Vermögens von geschätzten 180 Millionen Dollar einen hohen Kredit für das Anwesen aufgenommen.

Die Urkunde, die dem amerikanischen Medium vorliegt, zeigt, dass die «Easy on Me»-Sängerin am 10. Januar eine Hypothek von 37,7 Millionen Dollar bei der «City National Bank» aufgenommen hat – über einen Monat bevor sie den Deal für das Haus abschloss. «Die Kreditnehmerin hat versprochen, diese Schulden in regelmäßigen Zahlungen zu begleichen und die Schulden bis spätestens 1. März 2052 vollständig zu begleichen», heißt es im Dokument. Wie die «Daily Mail» schreibt, soll Adele mit diesen Bestimmungen monatlich 200.000 Dollar zahlen müssen, was selbst für den Superstar eine hohe Summe sein soll.