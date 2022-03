Reinhören! : Adeles neuer Bond-Song aufgetaucht

Sie verleihen den 007-Filmen die Atmosphäre: die Bond-Songs. Nun ist die neue Titelmelodie im Netz aufgetaucht. Man darf aufatmen – Adele knüpft an Shirley Basseys «Diamonds Are Forever» an.

Am Freitag, 5. Oktober, wird die 007-Kinoreihe 50 Jahre alt. Pünktlich dazu erscheint der Titelsong zum neusten Bond-Abenteuer «Skyfall». Doch bereits jetzt ist ein erster Ausschnitt im Internet aufgetaucht. Der Song aus der Feder von Paul Epworth und Adele knüpft mit seinem Tempo an Shirley Basseys Klassiker «Diamonds Are Forever» und «Goldfinger» an.

Aufgenommen wurde «Skyfall» in den legendären Abbey-Road-Studios – inklusive 77-köpfiges Orchester, wie BBC berichtet. Dass die britische Überfliegerin Adele Interpretin des neuen Bond-Songs ist, bestätigte die Sängerin selbst, indem sie auf Twitter ein Bild von den Aufnahmen veröffentlichte.

«Werde allen erzählen, ich sei mal ein Bond-Girl gewesen»

«Ich zögerte, bevor ich mich entschied, am Titelsong für ‹Skyfall› mitzuwirken», wird die 24-Jährige in einer Medienmitteilung zitiert. «Mit einem Bond-Song kommt automatisch große Aufmerksamkeit und auch Druck auf einen zu», so Adele. Aber sie habe sich in das Filmscript und Paul Epworths Songideen verliebt. «Und dann war es einfach klar, dass ich das mache.»

Der Songwriting-Prozess habe ihr großen Spaß bereitet. «Der Moment, in dem die Streicher aufgenommen wurden, war einer der stolzesten meines Lebens», sagt die Britin. «Wenn ich Sechzig bin, werde ich allen erzählen, ich sei mal ein Bond-Girl gewesen.»