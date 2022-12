Luxemburg: Adem meldet stabile Arbeitslosenquote und weniger freie Stellen

Die Arbeitslosenquote in Luxemburg blieb im November unverändert. Wie die Arbeitsagentur Adem am Dienstag mitteilt, lag die vom Statistikamt Statec berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote bei 4,9 Prozent – wie schon im Oktober. Zum 30. November waren demnach 14.622 Ortsansässige als arbeitssuchend registriert, 610 Personen weniger als im November des Vorjahres, 47 weniger als Ende des vergangenen Oktobers. Die Zahl Arbeitssuchender war im Vergleich zum November 2021 in allen Altersgruppen rückläufig. Mit -5,6 Prozent aber am meisten in der Gruppe der über 45-Jährigen.