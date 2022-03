«Münchner Junge» : Adeyemi freut sich seit Weihnachten auf die Bayern

Karim Adeyemi startet in Salzburg durch wie einst Erling Haaland. Der Münchner Junge ist auch schon auf Hansi Flicks WM-Zug aufgesprungen und auf dem Sprung nach Dortmund.

«Ich bin ein Münchner Junge. Es ist eine Ehre, gegen Bayern jetzt wieder zu spielen», sagte Adeyemi vor dem Achtelfinal-Hinspiel. Als er das am Dienstag verkündete, wirkte er überhaupt nicht nervös. Und der Jung-Nationalspieler versicherte: «Rivalität ist es nicht.» Er äußerte sich erstaunlich gelassen: «Man freut sich einfach, Champions League zu spielen gegen so einen guten Gegner und sich zu beweisen.»

Kontakt hatte der pfeilschnelle und durchsetzungsstarke Jungstar im Vorfeld mit Nationalelf-Kollege Serge Gnabry. «Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und freuen uns, dass wir uns wiedersehen», erzählte Adeyemi am Dienstag. Bei seinem Länderspieldebüt Anfang September letzten Jahres beim 6:0 gegen Armenien in Stuttgart kam er für Gnabry ins Spiel und erzielte prompt sein erstes DFB-Tor.

Salzburg ist ein Sprungbrett für junge Spieler. Adeyemi könnte den Weg von Torjäger Erling Haaland gehen, der auch über Salzburg den Weg in die Bundesliga nahm - zu Borussia Dortmund. Über 30 Millionen Euro soll der explosive Angreifer und WM-Kandidat kosten, der beim Thema BVB-Transfer verbal am Dienstag in die Defensive wechselte: «Mein Fokus ist hier in Salzburg. Es ist noch nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer», sagte er vorm Duell mit den Bayern.