Kehrtwende bei Markenstreit: Adidas rudert im Streit mit Black-Lives-Matter-Stiftung zurück

In dem Antrag hieß es, das Logo mit den drei gelben Streifen siehe demjenigen von Adidas zum Verwechseln ähnlich.

Adidas hat am Montag einen Antrag beim amerikanischen Patent- und Markenamt gegen eine Verwendung des Streifen-Designs unter anderem auf Bekleidung, Taschen und Websites der Stiftung Black Lives Matter Global Network Foundation eingereicht.

Drei gelbe Streifen im Logo einer zentralen Stiftung der US-Bewegung Black Lives Matter sorgen für einen Markenstreit mit Adidas. Der Sportartikel-Konzern ging zunächst am Montag mit einem Antrag beim amerikanischen Patent- und Markenamt gegen eine Verwendung des Streifen-Designs unter anderem auf Bekleidung, Taschen und Websites vor. Adidas ruderte dann aber wieder zurück. «Wir sind bereits im Begriff, den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Global Network Foundation zurückzuziehen», sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch in Herzogenaurach.