Adios Sommerzit: Die Zeitumstellung ist für Frühaufsteher besonders hart

Die Zeitumstellung kann auf manche Menschen die gleiche Wirkung haben wie ein Jet-Lag.

Der Sommer hat sich nun endgültig dem Ende zugeneigt und die gemütliche Jahreszeit hält wieder Einzug in Luxemburg. Ab diesem Wochenende wird sich die Sonne eine Stunde früher verabschieden. Denn es ist wieder Zeitumstellung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um drei Uhr nachts wird die Uhr um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt. Der Sonntag hat also 25 Stunden.

Die Zeitumstellung ist nicht selten Diskussionspunkt. So berichtet auch die Europäische Kommission über negative Folgen für die Gesundheit. «Besonders unter der Zeitumstellung leiden Menschen mit einem relativ kurzen Schlafrhythmus, also in der Regel Frühaufsteher – 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung – und Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten», erklärt Dr. Dirk Ulbricht, Neurologe und leitender Arzt des Schlaflabors am Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM). Es sei wie eine Art Jet-Lag, der sich in Müdigkeit und Konzentrationsstörungen äußert.

Spürst Du die Zeitumstellung? Ja, total. Das macht mich immer fertig. Es geht. Mal so, mal so. Im Winter mehr als im Frühling. Nein, null. Ich freue mich über die gewonnene Stunde Schlaf.

Laut des Spezialisten gebe es keine medikamentösen Lösungen, um die Umstellung auf die Winterzeit besser zu verkraften. «Das Einzige, was wir tun könnten, ist, am Vorabend, aber auch an den Tagen davor, eine halbe Stunde später ins Bett zu gehen», so der Mediziner.