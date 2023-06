Immobilien: Adler-Konzern stellt sich nach Razzia hinter Vorstand

In mehreren Ländern wurden Geschäftsräume von Adler Real Estate durchsucht.

Nach der Razzia beim Immobilienkonzern Adler hat sich das Unternehmen hinter seinen Rechtsvorstand Sven-Christian Frank gestellt. Der Verwaltungsrat der Adler Gruppe und der Aufsichtsrat der Berliner Tochter Adler Real Estate hätten ihm ihr Vertrauen ausgesprochen und seine Bitte um vorübergehende Entbindung von seinen Aufgaben abgelehnt, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstagabend. «Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt, in denen Sven-Christian Frank als Beschuldigter geführt wird.»

Anlass der Durchsuchung war der Verdacht der Falschbilanzierung, Marktmanipulation und Untreue gegen mehrere Beschuldigte. Am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt mit rund 175 Beamten eine Razzia bei Adler Real Estate ausgeführt. Durchsucht wurden 21 Objekte – darunter Geschäftsräume, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei – in Berlin, Düsseldorf, Köln und Erftstadt sowie in Luxemburg, Österreich, den Niederlanden, Portugal, Monaco und Großbritannien.