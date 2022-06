USA : Adoptierter findet heraus, dass er im gleichen Krankenhaus wie seine Mutter arbeitet

Als 15-Jährige gab Holly Shearer ihr Kind zur Adoption frei. Nach jahrelanger Suche ist der 20-Jährige dank einem Geburtstagsglückwunsch auf Facebook nun wieder mit seiner Mutter vereint. Zuvor hatten die beiden zwei Jahre lang im gleichen Krankenhaus gearbeitet.

«Wollte sein Leben nicht durcheinanderbringen»

Auch Holly Shearer suchte nach ihrem Sohn und wurde auf Facebook fündig. «Er war 18 Jahre alt, als ich sein Profil fand. Ich zögerte, ihn zu kontaktieren», so die heute 36-Jährige. «Er hatte sein eigenes Leben, und das wollte ich nicht unnötig durcheinanderbringen.» Vor sechs Monaten schickte sie ihm schließlich eine Nachricht, in der sie ihm zum Geburtstag gratulierte.

Nachdem Holly Benjamin erklärt habe, wer sie sei, sei es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. «Ich habe geweint, es waren alles sehr positive Emotionen», so der 20-Jährige gegenüber « Good Morning America ». Danach ging es Schlag auf Schlag: Die beiden verabredeten sich für den nächsten Tag mit ihren Familien zu einem gemeinsamen Nachtessen. «Ich konnte nicht länger warten. Ich habe 20 Jahre gewartet, das war lange genug für mich», so Benjamin.

Seit zwei Jahren Arbeitskollegen

Dabei stellte sich auch heraus, dass eine zufällige Wiedervereinigung vielleicht schon viel früher hätte passieren können. Mutter und Sohn arbeiten nämlich beide seit zwei Jahren im St. Mark’s Krankenhaus in Salt Lake City. Während Shearer als Assistenzärztin in der Herzabteilung arbeitet, hilft Hulleberg auf der Intensivstation für Neugeborene aus. Die beiden parkten in derselben Garage, arbeiteten zeitweise vielleicht sogar auf demselben Stockwerk.

Benjamin Hulleberg will auch den Leuten Hoffnung machen, die weiterhin auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern sind. «Gebt nicht auf. Ich fühlte mich zeitweise auch so, als hätte ich aufgegeben, nachdem ich erfolglos so viele Dinge probiert hatte. Es kam, als ich es am wenigsten erwartet hatte.» Die Wiedervereinigung mit seiner biologischen Familie beschreibt der 20-Jährige als eine sehr heilende Erfahrung. «Ich fühle mich sehr komplett. Ich fühle mich, als wäre ich bereit, mein Leben endlich fortzusetzen.»