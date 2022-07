Luxemburg: Adoptivkinder sollen leichteren Zugriff auf ihre Herkunftsdaten bekommen

Am Dienstag hat die CCDH (Commission consultative des Droits de l’Homme) ihre Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf über den Zugriff auf Herkunftsdaten abgegeben. Ein Gesetzestext, den die beratende Kommission für Menschenrechte als «hochkomplex» bezeichnet. In Luxemburg sei die genaue Anzahl von Menschen, die nach ihrer Herkunft suchen, nicht bekannt, «dennoch werden jährlich eine deutlich hohe Anzahl an Anfragen eingereicht».