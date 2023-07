Luxemburg: ADR fordert erneut Verfassungsreform mit Referendum

«Wir wollen nicht, dass die Individualisierung der Besteuerung die Abschaffung der Familie bedeutet», sagt der Abgeordnete Fernand Kartheiser am heutigen Dienstag anlässlich der jährlichen parlamentarischen Bilanz der ADR. Steuerreform ja, aber nicht unter jeder Bedingung. Zwar befürwortet er eine Steuersenkung, beklagt jedoch «eine Ideologie der Schwächung der Familie, dem Grundpfeiler der Gesellschaft». Dabei wurde die Partei erneut als familienfreundlich bezeichnet. Das gelte auch in Fragen der Kindergeldpolitik, um Eltern bei der Kindererziehung zu unterstützen.

Darüber hinaus betonte die Partei Wahlfreiheit in jeglichem Sinne und lehnte dabei den Druck für eine Covid-19-Impfung ab. Das «gebrochene Versprechen der vier großen Parteien, ein Referendum über die Verfassungsreform abzuhalten», wurde ebenfalls angeprangert. Die Partei werde zudem einen Verfassungsreformvorschlag mit der Forderung nach einem Referendum einreichen, erläutert Fernand Kartheiser.

Partei hofft auf Stimmenzuwachs

Zu den weiteren Themen gehörte der Krieg in der Ukraine. Der Abgeordnete ist der Ansicht, dass «niemand mehr die Rationalität des Ansatzes der ADR bestreitet, die von Anfang an für eine friedliche Lösung des Konflikts plädiert hat». In Sachen Mobilität würde die Mehrheit der öffentlichen Meinung laut Parteiangaben ein Ende von Verbrennermotoren nicht befürworten. Ihrer Meinung nach «sollten Autofahrer frei wählen können, welchen Motor sie benutzen wollen, da sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben».