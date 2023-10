Ägypten: Mindestens 32 Tote bei Massenkarambolage auf Wüstenstraße

Auf einer Straße zwischen Kairo und Alexandria in Ägypten sind bei einer Massenkarambolage dem Gesundheitsministerium zufolge mindestens 32 Menschen getötet worden. Mindestens 63 weitere Menschen seien am Samstag verletzt worden. An dem Unfall bei nebligen Bedingungen beteiligt gewesen seien ein Passagierbus und andere Fahrzeuge. In einigen sei ein Feuer ausgebrochen. Rettungswagen seien zum Unfallort geeilt, um Verletzte ins Krankenhaus zu bringen.