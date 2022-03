Echte Wertarbeit : Ältester Computer der Welt in Betrieb

Er ist 2,5 Tonnen schwer, 61 Jahre alt und rechnet kaum schneller als ein Erstklässler: Nach drei Jahren Restauration rattert und knattert der älteste Computer der Welt wieder.

«Witch» heißt der riesige Rechner, er wurde in Harwell in der Nähe von Oxford entwickelt. Der Name hat mit Hexerei nichts zu tun, sondern steht für Wolverhampton Instrument for Teaching Computation from Harwell. 1951 kam die Maschine im Rahmen des britischen Atom-Energie-Forschungsprogramms zum ersten Mal zum Einsatz. Weltweit gab es lediglich zehn dieser Rechner. Laut BBC soll er 80 Stunden pro Woche im Einsatz gewesen sein.

Um zwei Zahlen miteinander zu multiplizieren, benötigte der «Harwell Dekatron / Witch» bis zu zehn Sekunden. Das verschnellerte damals die Arbeitsprozesse kaum, aber der Rechner war sehr zuverlässig. Dennoch musste der Witch 1957 schnelleren und kleineren Computern weichen. Er wurde zunächst noch am «Wolverhampton and Staffordshire Technical College» zu Schulungszwecken eingesetzt. 1973 wurde er in Rente geschickt und dem «Museum of Science and Industry» in Birmingham übergeben. 24 Jahre später schloss das Museum und der Witch landete in der Abstellkammer.

Der Reboot des «Witch»

Zufällig fand Kevin Murell vom National Museum of Computing in Bletchley den nicht mehr funktionstüchtigen, aber gut erhaltenen Computer in einem Lager. Er brachte den Rechner an das TNMOC zur Restaurierung, wo er nun nach dreijähriger Arbeit wieder voll funktionsfähig zu besichtigen ist.

«Es ist uns wichtig, eine Maschine wie diese wieder in Ordnung gebracht zu haben, da sie uns ein Verständnis über den Stand der Technik in den späten 1940er Jahren in Großbritannien gibt. Es ist faszinierend, den Rechner mit seinen hunderten Relays, Schaltern und blinkenden Röhren bei der Arbeit zu sehen», sagte Murell gegenüber BBC. Der «Harwell Dekatron / Witch» ist somit der älteste noch funktionierende digitale Computer mit Originalbauteilen.