Demografie : Ältester Rheinland-Pfälzer ist 113 Jahre alt

Kronjuwelenhochzeit – also 75 Jahre Ehe – konnten sechs Ehepaare begehen.

Der älteste Rheinland-Pfälzer ist im vergangenen Jahr 113 Jahre alt geworden – und die älteste Rheinland-Pfälzerin 109. Insgesamt haben mehr als 900 Menschen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 ein Alter von mindestens 100 Jahren erreicht, wie die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch mitteilte. Darunter waren 767 Frauen und 142 Männer. «Es ist ein großes Geschenk, dass die Lebenserwartung steigt und die Menschen gleichzeitig länger aktiv bleiben», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) laut Mitteilung.