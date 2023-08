Ärger für Verstappen : Polizei ermittelt wegen Autobahn-Raserei

Nicht nur auf der Rennstrecke ist Max Verstappen schnell unterwegs. Geert Vanden Wijngaert/AP

Weltmeister Max Verstappen ist in der Formel 1 aktuell kaum zu schlagen, doch nun könnte ihm eine private Spritztour viel Ärger einbringen. Der Niederländer selbst postete am Wochenende ein Video auf Instagram, das ihn am Steuer eines Aston Martin Valkyrie (Wert: rund 2,7 Millionen Euro) in der Nähe Nizzas zeigt. Sein Freund und Personal Trainer Mark Cox filmt ihn dabei vom Beifahrersitz aus.

Wie in der Formel 1 drückt Verstappen dabei ordentlich aufs Gaspedal, allerdings massiv über den erlaubten 90 km/h. Wie in dem kurzen Clip zu sehen ist, düst der 25-jährige Motorsport-Überflieger mit 124 km/h durch den Canta-Galet-Tunnel. Zudem wirkt der Red-Bull-Pilot am Steuer alles andere als aufs Fahren fokussiert. Immer wieder drückt er auf dem Touchscreen des Wagens herum, hält das Lenkrad bloss einhändig fest und wendet seinen Blick immer wieder von der Strasse ab.

Geldstrafe droht wegen Raserei

Ein nicht gerade vorbildliches Verhalten des Formel-1-Dominators, das nun auch die Polizei auf den Plan gerufen hat. Gemäß übereinstimmenden französischen Medienberichten ermittelt die nationale Gendarmerie gegen Verstappen. «Super Max» drohe demnach eine Geldstrafe, wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Gefährdung des Lebens anderer.

Ob ihm darüber hinaus weitere Konsequenzen seitens seines Rennstalls Red Bull und des internationalen Verbandes FIA drohen, ist offen. Bislang gibt es keinerlei Indizien diesbezüglich, obwohl zahlreiche Fans auf Social Media darüber spekulierten. Im Netz stieß der Clip von Verstappens Spritztour an der Côte d’Azur in den letzten Tagen auf grosses Unverständnis. Dem Motorsport-Superstar wird unvorbildliches und verantwortungsloses Verhalten vorgeworfen.

Gehörschutz für den Aston Martin nötig

Für Belustigung im Internet sorgt derweil, dass Verstappen den Luxus-Schlitten (Maximalgeschwindigkeit: 355 km/h) mit großen Kopfhörern inklusive Gehörschutz bedient. Diese werden von Hersteller Aston Martin aber auf der Homepage empfohlen. «Das Auto ist so laut und ungestüm, dass jeder Aston Martin Valkyrie mit einem Gehörschutz in Helikopterqualität ausgeliefert wird, damit Ihr Trommelfell nicht beschädigt wird», schreibt der Auto-Hersteller. Ein Mikrofon an der Aussenseite des Autos empfängt Sirenen und andere Signale und leitet sie an die Kopfhörer.

Verstappen selbst hat sich zu seinem Fehlverhalten und den Reaktionen darauf bislang nicht zu Wort gemeldet. Sein Fokus dürfte aktuell vielmehr auf dem Wiederbeginn der Formel 1 nach der Sommerpause liegen. Am Wochenende steigt Verstappens Heim-Grand-Prix im niederländischen Küstenort Zandvoort. Ob der zweifache Weltmeister auch am Sonntag zuoberst auf dem Podest stehen wird, erfährst du bei uns im Liveticker.